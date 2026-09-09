هنا جودة تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة السلسلة العالمية لتنس الطاولة

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حجزت هنا جودة مقعدها في دور الـ16 ببطولة السلسلة العالمية لتنس الطاولة المقامة في ماكاو، لتلحق بمواطنتها دينا مشرف التي ضمنت تأهلها إلى الدور ذاته.

وجاء تأهل هنا جودة بعدما حققت الفوز على البرازيلية برونا تاكاهاشي بنتيجة 3-1، لتحسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وتنتظر هنا جودة الفائزة من مواجهة الألمانية نينا ميتيلهام والصينية تشينجتونج تشين، لتحديد منافستها في دور الـ16.

وبهذا، يواصل الثنائي المصري دينا مشرف وهنا جودة مشوارهما في البطولة بعدما ضمنا التأهل إلى ثمن النهائي.

وتلتقي دينا مشرف، المصنفة الـ35 عالميًا، مع الأمريكية من أصول صينية ليلي زانج، غدًا الخميس، في منافسات دور الـ16.

وكانت دينا مشرف قد حققت مفاجأة كبيرة في البطولة بعدما أطاحت بالصينية وانج يي، المصنفة الخامسة عالميًا، بالفوز عليها بنتيجة 3-1.

وباتت دينا مشرف ثاني لاعبة مصرية تحقق الفوز على لاعبة صينية في جولات السلسلة العالمية، بعد مواطنتها هنا جودة.

وسبق أن أصبحت هنا جودة أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز، عندما تغلبت على الصينية تشين شونج تونج خلال جولة مونبلييه الفرنسية عام 2024.