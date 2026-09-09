الكرملين: أبوظبي المكان المفضل لعقد محادثات حول أوكرانيا

قال المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، ‌إن موسكو تعتبر العاصمة الإماراتية أبوظبي المكان المفضل لعقد محادثات حول أوكرانيا.

وفي حديثه ⁠إلى قناة "فيستي" التلفزيونية الحكومية، قال أوشاكوف أيضا إن على الولايات المتحدة وقف مساعداتها إلى كييف إذا أرادت وقف القتال، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، إن الكرملين لن يناقش ‌علنا ⁠العناصر المحتملة لتسوية محتملة، لكن توجد "إرادة سياسية مؤكدة" لاستئناف المحادثات.

وأضاف: "نأمل أن تستأنف هذه المفاوضات في المستقبل القريب، ونحن على تواصل مع نظرائنا الأمريكيين".