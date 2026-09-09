سموتريتش يعزز الاستيطان في الضفة الغربية بهدم 35 مبنى فلسطينيا

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أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هدم 35 مبنى فلسطينيا تقع على طرق الوصول إلى مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، رابطا العملية بتعزيز الاستيطان وحماية المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال سموتريتش، إن وحدة الإنفاذ التابعة للإدارة المدنية، التي تعمل تحت مسئوليته، نفذت عمليات الهدم، واصفا المباني بأنها "غير قانونية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "نحن نهدم البناء غير القانوني، ونوجد حالة من الردع، ونحمي مستوطنات شمال الضفة التي تشكل الحزام الأمني لإسرائيل".

وتكشف تصريحات سموتريتش أن عمليات الهدم ترتبط بخطة أوسع لتحصين المستوطنات الجديدة وتسهيل الوصول إليها، إذ قال: "إننا نعمل على تحصين وتعزيز الاستيطان".

ولم يحدد سموتريتش مواقع المباني المهدمة أو طبيعتها، كما لم تتضمن تصريحاته ردا فلسطينيا على العملية.

وتنفذ إسرائيل معظم عمليات الهدم في المنطقة "ج" من الضفة الغربية بحجة البناء من دون ترخيص.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية للفلسطينيين شبه مستحيل، وإن عمليات الهدم بسبب غياب التراخيص أدت إلى تهجير أكثر من 1700 فلسطيني في المنطقة "ج" والقدس الشرقية خلال عام 2025، وهي أعلى حصيلة سنوية يسجلها المكتب منذ بدء الرصد المنهجي عام 2009.