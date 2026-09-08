وافق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم العادي بدورته 166 على تعيين ثلاثة أمناء عامين مساعدين للجامعة العربية لمدة 5 سنوات.

وهؤلاء المساعدين هم السفير شريف كامل أمينا عاما مساعدا مرشح مصر ، والسفير بدر الدين علي الجعيفري أمينا عاما مساعدا مرشح السودان ، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة أمينا عاما مساعدا مرشح البحرين للمدة نفسها.

كما قرر وزراء الخارجية التجديد لمساعدي الأمين العام للسفير حسين الهنداوي من العراق والسفير محند لعجوزي الأمين العام المساعد من الجزائر لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

إلى ذلك، ثمن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدا دعمه كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

كما دعا مجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.