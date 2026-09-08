وزير الخارجية السعودي من موسكو: الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي اليمنية فتحت على نفسها باباً لا تحتمله.

وشدد بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو على أن المملكة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها، في الوقت الذي أبقى فيه الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية للتعامل مع جماعة الحوثي، وفقا لما نشره موقع "العربية نت" اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده "لن تتردد في دعم ما يحقق مصالح اليمن والمنطقة"، مؤكداً أن المملكة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات.

وفي حديثه عن التصعيد الحوثي، قال بن فرحان إن "الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله"، معتبراً أن الجماعة تحاول تصدير مشكلاتها الداخلية في اليمن إلى السعودية.

وأضاف أن الحوثيين يلجؤون إلى العنف كلما وجدوا أنفسهم في موقف صعب، مشيراً إلى أن الجماعة تصر على فرض المزيد من المعاناة على الشعب اليمني، بدلاً من الانخراط بمسؤولية في المسار السياسي.

ورغم ذلك، أكد بن فرحان أن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثيين لا يزال مفتوحاً، في تأكيد على استمرار إمكانية اللجوء إلى الحلول السياسية لمعالجة الأزمة.

وأوضح أن الحكومة اليمنية الشرعية أتاحت فرصة للتفاوض مع الحوثيين بمسؤولية، إلا أن الجماعة، بحسب وزير الخارجية السعودي، تفضل تقديم مصالحها الشخصية والضيقة على مصالح اليمن وشعبه.

ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لروسيا يبحث خلالها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن فرحان سوف يبحث مع نظيره الروسي "العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي الزيارة عقب محادثات أجراها بن فرحان في ألمانيا حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إقامة حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين.