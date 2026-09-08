تقرير: طهران بصدد استخدام محطات المترو كملاجئ للمدنيين في الغارات الجوية

أفادت تقارير اليوم الثلاثاء بأن سكان العاصمة الإيرانية، طهران، سيستخدمون محطات المترو العديدة في المدينة كملاجئ في حالة نشوب حرب.

وأفاد تقرير نشره موقع "ديدبان" الإلكتروني بأن المدينة تعمل حاليا على خطة وستضع لافتات إرشادية قريبا، حسبما ذكر مهدي شمران رئيس مجلس المدينة عقب اجتماع.

وخلال أعنف عمليات القصف التي شهدتها الحرب، دعا ساسة سكان العاصمة الإيرانية إلى الاحتماء في محطات مترو الأنفاق.

وعلى خلاف العديد من المناطق في إسرائيل، لا توجد في إيران خطة وطنية لتوفير الملاجئ. وغالبا ما كانت الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية تفاجئ معظم السكان في إيران.

وقال شمران، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني: "نعمل حاليا على تجهيز محطات مترو الأنفاق بحيث يمكن استخدامها كملاجئ. كما يجري تحديد المرافق الضرورية الموجودة داخل هذه المحطات أو في محيطها المباشر".

وتضم طهران نحو 160 محطة مترو، إلا أن هذه المحطات قد تكون بعيدة للغاية عن كثير من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 15 مليون نسمة ، وقد يصعب الوصول إليها في الوقت المناسب عند وقوع حالة طارئة.

وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية بأن بعض هذه المحطات تقع على عمق يزيد على 40 مترا تحت مستوى الشارع.