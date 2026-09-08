استبعاد كايد وصبحي من قائمة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

استبعد معتمد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، الثنائي آدم كايد ومحمد صبحي من قائمة الفريق خلال مواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري.

وأعلن معتمد جمال التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة ضيفه نادي أبو قير للأسمدة، في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف الأهلي وبيراميدز، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمتين.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – محمد إسماعيل – محمود حمدي الونش و محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاته – أحمد ربيع و محمد السيد.

الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ و حسام أشرف.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد عواد - مصطفى الزناري - محمد إبراهيم - أحمد خضري - محمود جهاد - عبدالله السعيد - أحمد عبد الرحيم - أحمد شريف و ناصر منسي.