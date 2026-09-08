مصدر يمني: أسر قيادي حوثي في منطقة البرح غربي تعز

أكد مصدر عسكري في القوات المشتركة التابعة للجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أسر القيادي الحوثي "أبو علي العياني"، أحد قادة قوات التدخل السريع التابعة للحوثيين في غربي محافظة تعز، عقب مواجهات عنيفة.

وقال المصدر العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات المشتركة تمكنت خلال الاشتباكات من أسر العياني، مشيرا إلى أنه كان برفقة تسعة أشخاص، وضبط السيارة التي كان يستقلها.

وأوضح المصدر، أن عملية الأسر جرت في منطقة البرح على الطريق الرابط بين المخا والكدحة، في إطار المواجهات المستمرة مع الحوثيين في المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا قيل إنه يوثق لحظة أسر "العياني" وعدد من مرافقيه، ولم يتسن لـ(د ب أ) التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع أو توقيت تصويره.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المعارك على محاور غربي تعز، ولا سيما البرح والكدحة ومقبنة، حيث تخوض القوات المشتركة مواجهات مع الحوثيين منذ الخميس الماضي.

وتشهد جبهات غربي تعز تصعيدا عسكريا متزامنا مع العمليات التي تنفذها القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها في محافظات أخرى، بينها الجوف والبيضاء، في مساع لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن أسر العياني ومرافقيه.