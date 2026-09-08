وزير الدفاع الألماني: برلين تعتزم زيادة دعم أوكرانيا بشحنات الأسلحة الشاملة

تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بتقديم المزيد من شحنات الأسلحة الشاملة إلى أوكرانيا.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، قال بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إن "محاولات روسيا للترهيب والهجمات الهجينة لن تنجح"، لا في أوكرانيا ولا في ألمانيا أو لدى الشركاء الآخرين.

وتأتي تصريحات الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الألمانية رسميا، أن روسيا هي المسؤولة عن محاولة الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار لايبتسيج - هاله شرقي ألمانيا.

وأضاف بيستوريوس: "بل على العكس تمامًا، فإن السلوك المتهور وغير المسؤول لروسيا يعزز عزمنا على الدفاع عن السلام والحرية في أوروبا".

وقال بيستوريوس، إنه قرر تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية من طراز "باك-2"، وهي صواريخ تطلبها كييف بشكل عاجل، من مخزونات القوات المسلحة الألمانية.

ولفت الوزير الألماني، إلى أن بلاده ستواصل أيضًا زيادة شحناتها من صواريخ جو-جو من مخزونات القوات المسلحة الألمانية، بهدف إتاحة كميات أكبر منها لأوكرانيا.

وصرح بيستوريوس، بأن أوكرانيا ستطلب من ألمانيا عدة آلاف إضافية من الصواريخ الموجهة من طراز "إيريس-تي"، على أن يجري تمويلها من قرض الدفاع المقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة الأوكرانية.

ونوه بيستوريوس، إلى أن من الممكن زيادة حجم إنتاج هذه الصواريخ من خلال إنشاء خط إنتاج إضافي، موضحا أن الهدف من هذه المساعدات هو توفير درع في مواجهة الهجمات الجوية الروسية.

واستطرد بيستوريوس، أن بلاده ستمول شراء عشرات الآلاف من قذائف المدفعية بعيدة المدى، وقال إنه سيجري شراء هذه الذخائر بالتعاون مع بريطانيا وتسليمها إلى أوكرانيا.