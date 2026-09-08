بنزيما يؤدي مناسك العمرة بعد الرحيل عن الهلال

حرص النجم الفرنسي، جزائري الأصل، كريم بنزيما على أداء مناسك العمرة، بعد فسخ تعاقده مع نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفسخ الهلال السعودي تعاقده مع كريم بنزيما بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية، ليفسح النادي الطريق للتعاقد مع أولي واتكينز مهاجم منتخب إنجلترا.

ونشر كريم بنزيما صورة له من أمام الكعبة اليوم، الثلاثاء، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بجملة: «الحمدالله علي كل شيء».

وتشير بعض التقارير إلى أن النجم الفرنسي قد يعود إلى اللعب في أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو اللعب مع أحد أندية صندوق الاستثمار السعودي، حيث يمتد تعاقده.

ويستعد الهلال، لملاقاة نظيره التعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب الملك عبدالله ببريدة، بعد الخسارة المفاجئة أمس الإثنين أمام نيوم بثنائية.