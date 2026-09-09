الجيش الأمريكي يقصف عدة ناقلات نفط إيرانية بعد محاولات لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية

قصفت الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية ردا على مزيد من محاولات شن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، وفقا لمسؤول أمريكي تحدث يوم الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة عمليات عسكرية حساسة.

وتأتي هذه الضربات في أحدث جولة من الهجمات المتبادلة، في وقت تنزلق فيه واشنطن وطهران مجددا نحو القتال بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب.

ودعت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطقم ناقلات النفط الموجودة بالقرب من موانئ في الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا، قائلة إن هذه السفن قد تكون أهدافا للرد على الهجمات الأمريكية على ناقلات إيرانية.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي التحذير، الذي قال إن الجيش الأمريكي استهدف عدة ناقلات نفط إيرانية. واتهم الكويت والبحرين باستضافة قوات أمريكية والمساعدة في تنفيذ الهجمات.

ودعا الحرس الثوري أطقم الناقلات إلى مغادرة سفنهم، سواء كانت راسية في البحر أو راسية في الموانئ، قائلاً إنها "ستكون مستهدفة".