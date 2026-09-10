يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي السينما المستقلة، السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث تتضمن الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة، يعقبها ندوة لمناقشة الأفلام وصناعها، يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة فيلم "نص حالة" للمخرج محمد حافظ، وهو دراما نفسية تدور حول "زينب"، امرأة تعاني من الفصام وتعيش في أحد الأحياء الشعبية مع زوجها، قبل أن تدخل في عالم متخيل تصبح فيه شخصية أخرى تعيش حياة مختلفة تماما. ويتناول الفيلم تأثير الصدمات النفسية والعنف على الإنسان، والحد الفاصل بين الوهم والحقيقة.

كما يعرض فيلم "رمادي" للمخرجة منال مغربي، الذي يتناول حكاية امرأة تهرب من واقعها المؤلم إلى حياة من صنع خيالها، في محاولة للتغلب على صدمات طفولتها، قبل أن يقودها زوجها إلى طبيب نفسي يضعها أمام سؤال يتعلق بحقيقة العالم الذي صنعه عقلها، وما إذا كان هروبا من الواقع أم الحياة التي تستحقها.

ويشارك أيضا فيلم "حظ سعيد" للمخرج كريم كركور، الذي يرصد معاناة رجل فقير يسعى لتوفير المال اللازم لإنقاذ حياة ابنته المريضة، ليجد نفسه أمام صراع بين العودة إلى طريق الجريمة الذي تاب عنه، أو التمسك بتوبته رغم أن حياة ابنته أصبحت على المحك.

ويختتم برنامج العروض بفيلم "فكري تاني" للمخرجة ياسمين وادي، الذي تدور أحداثه حول شابة في أواخر العشرينيات تلتقي سرا بأشخاص غرباء من خلال تطبيق للمواعدة في المقهى نفسه، إلا أن رجلا ملاحظا يبدأ في تجميع تفاصيل قصتها، ليكشف لها حقيقة تتعلق بزواجها، فتجد نفسها أمام قرار قد يغير حياتها بشكل جذري.