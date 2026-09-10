الجيش اليمني: استخدام مختلف الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لجماعة الحوثي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، بدء استخدام مختلف الأسلحة والنيران للقضاء على أي تحركات عسكرية لجماعة الحوثي ضمن منطقة عمليات محددة، محذرة المدنيين من الاقتراب منها.

وقال العقيد الركن ماجد النزيلي المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، في بيان، "إن القوات المسلحة ستستخدم كافة ومختلف الأسلحة والنيران ضد التحركات العسكرية للمليشيا الحوثية"، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن تجمعات عناصر الجماعة وعتادها العسكري.

وحذر النزيلي المدنيين من استخدام طريق تعز-المخا حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامتهم.

وفي السياق، نفى مصدر عسكري حكومي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تصريحات الحوثيين حول سيطرتهم على جزر ميون وزقر وحنيش القريبة من مضيق باب المندب، مؤكدا أن "القوات التابعة للمقاومة الوطنية لا تزال متمركزة في تلك الجزر".

وقال المصدر، إن "الحوثيين يشنون هجمات على جزر الزبير في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "قوات خفر السواحل الحكومية تعزز انتشارها قرب مضيق باب المندب وفي مناطق انتشارها البحري".

وكانت مصادر تابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن قوات الجماعة "سيطرت على منطقة ذوباب القريبة من باب المندب، إضافة إلى جزيرتي حنيش وزقر، وصولا إلى جزيرة ميون"، دون أن يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من التصعيد العسكري على الساحل الغربي لليمن، والذي شهد تغيرات في السيطرة الميدانية، بينها سيطرة الحوثيين على حيس والخوخة والمخا وإعادة تموضع القوات المشتركة جنوبا.