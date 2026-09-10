تراجع السندات الأوروبية قصيرة الأجل مع توقعات بزيادات جديدة للفائدة

تراجعت سندات الخزانة الأوروبية قصيرة الأجل في تعاملات اليوم، مع تزايد رهان المتعاملين على زيادات جديدة لأسعار الفائدة الرئيسية في القارة، بعد قرار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجعت السندات البريطانية مع تزايد احتمالات قيام بنك إنجلترا المركزي بتشديدات جديدة للسياسة النقدية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية أجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 3.20%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023.

وارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.51%، وهو أعلى مستوى له منذ 2009.

يأتي ذلك في حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة اليوم كما كان متوقعا، في حين يراهن المتعاملون تماما على زيادة الفائدة الأوروبية 3 مرات أخرى حتى يونيو المقبل.

وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية أجل عامين بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4.87%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 3 سنوات.