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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 مباراة العين والوصل التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الدوري الإماراتي.

ولعب العين مع الوصل مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإماراتي 2026-27.

وبادر عبد الكريم توريه لاعب العين بالتسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل الوصل عن طريق نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعلى عكس المتوقع، نجح الوصل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق مهدي طارمي، وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح الضيوف سجل العين الهدف الثاني عن طريق فالنتينو لازارو في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، يصل العين للنقطة الـ13 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإماراتي ويسبقه الجزيرة بنفس الرصيد لكنه يتصدر بفارق الأهداف.

أما الوصل فظل في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط، وبالتالي فعطل العين عن اعتلاء صدارة الترتيب من الجولة الخامسة.

وشارك رامي ربيعة في هذه المباراة منذ البداية ولم يخرج طوال الـ 90 دقيقة ليشارك في تعادل فريقه أمام الوصل.