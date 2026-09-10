استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوفه ونجومه على السجادة الحمراء (رد كاربت)، ومنهم الفنانون: "إلهام شاهين، وشيكو، وعبير صبري، ونسرين طافش، ومنال سلامة، ودنيا عبدالعزيز، وميرنا وليد، وأحمد فتحي، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، وبيومي فؤاد، وعمر محمد رياض، ومصطفى هريدي".

جاء ذلك قبل دقائق من انطلاق الافتتاح الرسمي لدورة المهرجان الرابعة، والذي يقام في قصر ثقافة الغردقة، بحضور الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، والخبير السياحي إسلام أبو النصر، رئيس شرف المهرجان، وصناع ونجوم السينما المصريين والعرب والأجانب.

وتستمر فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان حتى 15 سبتمبر الجاري.