جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تدمير مسارات تحت أرضية لحزب الله في علي الطاهر

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفجيرا عنيفا في تلة علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن التفجير أحدث ارتجاجات ودويًا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومنطقتها.

بدورها، قالت المتحدثة بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، إنه "بعد أن أنجزت قوات قيادة المنطقة الشمالية والفرقة 36 سيطرتها العملياتية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، تستكمل قوات الجيش تدمير شبكة المسارات التحت أرضية التي أقامها حزب الله في المنطقة على مدار سنوات"، حسب تعبيرها.

وزعمت المتحدثة، في بيان نشرته على منصة إكس أنه: "تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، إذ استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة".

واعتبرت أن "تدمير البنى التحتية إنجازًا لمناورة برية معقدة شملت عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي"، وفق قولها.

وادعت "القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت أرضية، أم أنهم لاذوا بالفرار"، حسب وصفها.

وقالت المتحدثة إنه "بالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها".