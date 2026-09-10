البنتاجون: الكونجرس لن يقر تمويل الحرب مع إيران قبل ديسمبر

قال المراقب المالي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إن الوزارة لا تتوقع إقرار خطط لتمويل الحرب مع إيران وتحديث الأسلحة من جانب الكونجرس قبل ديسمبر، في وقت يواجه فيه الجيش الأمريكي ضغوطا على الميزانية بسبب العمليات طويلة الأمد في الشرق الأوسط، فضلا عن قائمة طويلة من التقنيات المتقدمة والأسلحة التي تحتاج إلى تمويل.

وطلب البنتاجون، مبلغا غير مسبوق قدره 1.5 تريليون دولار للعام المالي المقبل، على أن يخصص 350 مليار دولار منه للإنفاق الإلزامي، الذي لا يستطيع الجمهوريون تمريره إلا من خلال الآلية الحزبية المعروفة باسم المصالحة (وهي آلية برلمانية خاصة تتيح لمجلسي النواب والشيوخ تمرير تشريعات معينة متعلقة بالميزانية بأغلبية بسيطة، متجاوزة عقبة التعطيل التشريعي)، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وطلب الرئيس دونالد ترامب، في يونيو أيضا، من الكونجرس الموافقة على إنفاق طارئ بقيمة 88 مليار دولار لتمويل العمليات المتعلقة بإيران، وأزمات الصحة العامة في أنحاء العالم، والمساعدات الزراعية الأمريكية.

وقرر قادة مجلس النواب تغطية تكاليف الحرب مع إيران، بما في ذلك تكاليف الذخائر، في إطار مشروع قانون المصالحة الحزبية، بدلا من تخصيص تمويل تكميلي طارئ.