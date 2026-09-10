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قالت الشرطة السويسرية، في منشور على منصة إكس اليوم الخميس، إن عدة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في حادث حافلة شرقي سويسرا.

وقع الحادث في كانتون جريسون، بين بلدتي سوش وتسيرنيتس، وأفادت وسائل إعلام سويسرية، بأن الحافلة كانت قادمة من هولندا.

وقالت متحدثة باسم رابطة صناعة السفر الهولندية لبوابة "بليك" الإعلامية، إن الحافلة كانت تضم مجموعة مؤلفة من 48 شخصا.

ونقل عنها القول: "نشعر بحزن عميق لما حدث. إنه حادث بشع".

وأظهرت صور من موقع الحادث الحافلة مقلوبة على جانبها في حقل بجوار طريق.

وكانت هناك العديد من مركبات خدمات الطوارئ والإطفاء في الموقع، إلى جانب عدة طائرات مروحية.