قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر تتعامل مع الأزمة السودانية من منطلق إعلاء المصالح الوطنية السودانية والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكدا أن مواقف مصر "واضحة وناصعة للجميع" بالعمل على الحفاظ على وحدة الدولة والدعم الكامل للمؤسسات الوطنية.

وشدد خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد"، على "الرفض الكامل لأي كيانات موازية"، مؤكدا أنه "لا يمكن وضع أي ميليشيات أو كيانات موازية على نفس الكفة مع الجيش الوطني السوداني" أو مع مؤسسات الدولة السودانية.

وذكر أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على التحرك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الحرب، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يدفع "ثمنا باهظا" من خلال أعمال التدمير الناتجة عن "الهجمات التي تتم من جانب المسيرات والتي تأتي من خارج السودان للميليشيات والكيانات الموازية"، والتي تستهدف مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وأكد: "لا يوجد حل عسكري في السودان"، مشدد على ضرورة دعم الحوار "السوداني السوداني" وتشجيع مصر لمبادرة الحوار التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح البرهان، والتباحث لوضع خريطة طريق لمستقبل النظام السياسي.

وأضاف أن مصر وضعت "خطوطا حمراء" فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، مؤكدا أن مسألة وحدة السودان شديدة الأهمية وتحظى بأولوية بالغة.

وتابع: "تقسيم السودان ليس مطروحا على الإطلاق ولن نسمح بحدوثه، إذا انقسم السودان - لا قدر الله- فإنه سينقسم لعدة دويلات وليس إلى دولتين فقط، ولنا فيما حدث في السابق درس لا بد أن نعيه"، مؤكدا أن هذه المسألة "خطيرة جدًا وتمس مصالح السودانيين أنفسهم".

ولفت إلى حرص مصر الكامل على تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوداني الشقيق، والعمل "ليل نهار" للدفع في اتجاه الحلول السياسية والسلمية وإعادة إعمار السودان، مؤكدا أن "الشركات المصرية جاهزة تماما للعمل على إعادة الإعمار بمجرد انتهاء هذه الحرب".