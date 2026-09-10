قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الثانية كان من أهم الفعاليات التي استفادت منها مصر، مشيرا إلى أن إقامة النسخة الثانية جاءت متأخرة، باعتبار أن مصر دولة متقدمة في المجال.

وأضاف فرج، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة "الحياة"، اليوم الخميس، أن من أبرز أوجه الاستفادة من المعرض تنظيم محاضرة قبل انطلاقه بيوم حول التهديدات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، حتى تتعرف الشركات العالمية على طبيعة هذه التهديدات، وما تحتاجه من أسلحة ومنظومات دفاعية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن من أجمل ما تحقق خلال المعرض زيارة طلبة الكلية الجوية لفعالياته على مدار 3 أيام، إلى جانب الطيارين المصريين، للاطلاع على أحدث التقنيات والطائرات ومنظومات الدفاع الجوي في مواجهة الطائرات المسيرة والتطورات في مجال الإلكترونيات.

وأشار إلى أن العاملين في الصناعات الدفاعية المصرية والفنية العسكرية المعنية بتطوير الطائرات المسيرة، حرصوا كذلك على زيارة المعرض والتعرف على أحدث ما توصل إليه العالم في هذه المجالات.

واختتم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء فعاليات دورته الثانية، اليوم الخميس، بعد أيام مليئة بالفعاليات والعروض الجوية والمشاركات الدولية الواسعة، عكست المكانة المتنامية لمصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء إقليميا ودوليا.

وشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات والمؤسسات والدول، إلى جانب استعراض أحدث الطائرات والتقنيات والمنظومات الجوية والفضائية، بما عزز من أهمية الحدث كمنصة دولية لتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وتوجت مصر حضورها الدولي والإقليمي في مجالات الدفاع والنقل الجوي بفعاليات الدورة الثانية من معرض العلمين، الذي أُقيم بمطار العلمين الدولي، وسط مشاركة واسعة من كبار صناع القرار والرؤساء والتكتلات العسكرية والتجارية من مختلف دول العالم.