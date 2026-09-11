المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض تحذر من انتشار إيبولا خارج بؤرته الرئيسية في الكونغو

قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "الهيئة الصحية العليا في أفريقيا"، اليوم الخميس، إن أسرع تفش لوباء إيبولا على الإطلاق في شرقي الكونغو ينتشر بسرعة خارج مركزه.

وأشارت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال إحاطتها الأسبوعية، إلى أن أعداد الإصابات والوفيات الجديدة تراجعت في إقليم إيتوري، بؤرة تفشي المرض، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها ارتفعت بشكل حاد في إقليمي شمال كيفو وأوت - أويلي المتجاورين.

وحسب أحدث أرقام حكومية صدرت اليوم الخميس، تم الإبلاغ عن 6843 حالة إصابة، من بينها 3310 حالات وفاة.

ولا يزال إقليم إيتوري الأكثر تضررا من تفشي المرض، إذ سجل أكثر من 5400 حالة إصابة، فيما سجل إقليم شمال كيفو أكثر من ألف حالة إصابة منذ إعلان تفشي المرض في مايو.

وينتشر المرض في شرقي الكونغو في ظل ظروف بالغة الصعوبة، يفاقمها انعدام الأمن، ونزوح السكان، وإضراب العاملين في القطاع الصحي، وحركة التنقل الكثيفة للسكان.

وتثير الأوضاع قلقا خاصا في مواقع إيواء النازحين، حيث يعيش السكان أصلا في ظروف شديدة الخطورة.