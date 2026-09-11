لم يرحم بايرن ميونخ الألماني نظيره فريق بودو جليمت بعدما انتصر عليه مساء الخميس بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن نهاية الشوط الأول من المباراة جاءت سلبية إلا أن الشوط الثاني شهدت تسجيل 5 أهداف، عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 47، ثم هاري كين في الدقيقة 61، وألفونسو ديفيز في الدقيقة 77، وبعدها سجل مايكل أوليسي ثنائية في الدقيقة 83 و90+2.

ليحقق بايرن ميونخ انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا ويكتب التاريخ، حيث بات ثاني فريق يكسر حاجز الـ 900 هدفًا حيث وصل لـ904 أهداف، ويكون ثاني فريق بعد ريال مدريد يصل لهذا الرقم.