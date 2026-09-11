وزير الخارجية: نبحث مع تشاد خلق ممرات متبادلة للنفاذ إلى البحر الأحمر والمحيط الأطلسي

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالجهود الضخمة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى إنشاء عشرات الكيلومترات من الأرصفة البحرية في موانئ أبو قير، والإسكندرية، وجرجوب، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، ودمياط، ورأس بناس، بالإضافة إلى الموانئ الجافة.

وكشف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" عن وجود عمل جاد للربط مع مناطق لوجستية في إفريقيا، متابعا: "نعمل على الربط مع مناطق لوجستية في إفريقيا مثل رواندا وتنزانيا".

ولفت إلى التباحث مع تشاد لجعلها نقطة انطلاقة مصرية للمحيط الأطلنطي، قائلا: "نتحدث مع تشاد أن نكون ممرا هم للنفاذ إلى البحر الأحمر وهم يكونون نقطة انطلاق لنا للنفاذ إلى المحيط الأطلسي وإلى غرب إفريقيا، كل هذه ممرات".

وأشار إلى مشروعات الربط البري بين طابا والبحر المتوسط، والربط من ميناء رأس بناس إلى العوينات ومنها إلى إفريقيا، مؤكدا أن ممر "القاهرة - كيب تاون" أُنجز جزء كبير منه، رغم تعطل الربط بسبب تدهور الأوضاع في السودان.

وأضاف أن هناك أيضا مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذا "المشروع العظيم" سيفتح المجال أمام الدول الحبيسة في القارة مثل أوغندا ليكون لها نفاذ بحري على البحر المتوسط.