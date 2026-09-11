مانشستر يونايتد يبدأ دوري الأبطال برباعية أمام صباح

استهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على حساب صباح التركي، بعدما تغلب عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء بقوة، في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في ظهوره الأخير أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح أصحاب الأرض في فرض أفضلية واضحة على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى.

وانتظر مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل، بعدما وضع ماتيوس كونيا فريقه في المقدمة، قبل أن يضاعف برونو فيرنانديز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 42.

ولم يتوقف المد الهجومي للفريق الإنجليزي، إذ تمكن بنيامين سيسكو من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 45، لينهي مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

وفي النصف الثاني من المباراة، حافظ مانشستر يونايتد على تفوقه وسيطرته، قبل أن ينجح ليساندرو مارتينيز في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 68، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بأربعة أهداف نظيفة.

وحصد مانشستر يونايتد بذلك أول ثلاث نقاط في مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي خرج فيه صباح التركي من المباراة دون نقاط.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية في الجولة الثانية، عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد يوم 13 أكتوبر المقبل، بينما يلتقي صباح مع سلافيا براج في اليوم ذاته.