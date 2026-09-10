الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الإماراتية

قررت الجزائر، اليوم الخميس، غلق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية، ذهابا وإيابا، ابتداء من غد الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه "على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت غلق مجالها الجوي ابتداء من يوم 11 سبتمبر الجاري على الساعة 00:00، أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا".

وأضافت: "يستثنى من هذا القرار الرحلات الإماراتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية، تاريخ نهاية العقد".