محمد جميل ينضم إلى بنك التعمير والإسكان نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أعلن بنك التعمير والإسكان، انضمام محمد جميل إلى فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، وتوليه منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في خطوة تعكس توجه البنك نحو استقطاب القيادات المصرفية المتميزة ذات الخبرات المتنوعة، التي تضيف قيمة نوعية وتسهم في تحقيق أهداف البنك، بما يدعم خططه الطموحة للتوسع والنمو.

ويأتي انضمام محمد جميل إلى بنك التعمير والإسكان في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل، وتقديم تجربة مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، من خلال التوسع في الحلول المبتكرة، وتعزيز الخدمات الرقمية، والارتقاء بمستويات الخدمة، بما يدعم رؤية البنك لأن يصبح في مقدمة الخيارات المصرفية للعملاء.

ويتمتع محمد جميل بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 26 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والتنفيذية بالقطاع المصرفي، واكتسب خلالها خبرات متنوعة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والفروع والمبيعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقنوات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، بالإضافة إلى شغله عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات بقطاعات متنوعة، بما يعكس خبرته الواسعة في الحوكمة والإدارة الاستراتيجية.

وخلال مسيرته المهنية، أسهم جميل في قيادة وتطوير عدد من قطاعات الأعمال المصرفية، مع التركيز على تنمية محافظ التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تجربة العملاء، والتوسع في الحلول والقنوات الرقمية، ودعم جهود الشمول المالي والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن خبرته الواسعة في إدارة فرق العمل وتطوير الأعمال وتحقيق المستهدفات، إلى جانب خبرته التنفيذية في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة مختلف الوظائف المصرفية، بما يعزز قدرته على المساهمة بفاعلية في دعم مسيرة البنك خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب محمد جميل عن سعادته بالانضمام إلى بنك التعمير والإسكان، والانضمام إلى فريق عمل يضم كوادر بشرية ناجحة وذات خبرات متميزة، مؤكدًا تطلعه إلى أن يكون جزءً من مسيرة نجاح البنك والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن بنك التعمير والإسكان حقق خلال السنوات الماضية نجاحًا ملحوظًا، وهو ما يعكس قوة البنك وقدرته على التطور والنمو، مؤكدًا أن طموحه يتمثل في البناء على ما تحقق ومواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز، بما يدعم تطلعات البنك ويعزز مكانته في السوق المصرفية.