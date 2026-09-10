قالت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بالقليوبية، صالحة أبو الفضل، إنها تلقت اتصالا من وكيل الوزارة يفيد بإرسال سيارة من قبل وزير التعليم لاصطحابها برفقة مدير المدرسة الأخرى إلى مقر الوزارة، مؤكدة شعورها بالسعادة في تلك اللحظة.

وأضافت خلال برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، أنها لم تكن تتوقع هذا الاستقبال التلقائي، متابعة: "قعدنا نتكلم في كل حاجة كأننا أخوات ونعرف بعض من زمان مفيش أي تكلف".

وأشارت إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف طلب منها شرح وضع المدرسة وما حدث فيها، لافتة إلى أنها تحدثت مع الوزير حول هدم المبنى القديم بهدف بناء مبنى جديد للتوسعة وزيادة الأدوار، موضحة أن موقف التراخيص وموعد بدء البناء لا يزال غير معلوم حتى الآن.

ونوهت إلى أن المبنى الملحق شُيد عقب زلزال عام 1992 بثلاث سنوات ويتكون من فصلين في خمسة أدوار، لافتة إلى أن المبنى الأساسي كان "قديما جدًا" وهُدم لتوفير مساحات أكبر.

وأضافت أن الهدم كان مقررا له في شهر فبراير، إلا أن تأخر المهندس في إنهاء الأوراق جعل الإدارة تطالبه بالانتظار حتى انتهاء الامتحانات، وبدأ الهدم فور انتهائها.

وأكدت أن المقاول مسئول عن الهدم فقط حتى الآن، موضحة أن المدرسة قامت بضغط الفصول وتقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين بدلا من فترة واحدة لاستيعاب كثافة الطلاب بالمبنى الملحق.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل الدعم المتاحة للمدرسة من قبل الوزارة، لافتة إلى مناقشة النواحي المالية وكيفية تدبير النفقات، فضلا عن استعراض الآراء والاعتراضات الواردة من أولياء الأمور والطلاب بشأن المناهج التعليمية الجديدة.

ولفتت إلى مناقشة نسب الحضور والغياب وكيفية التعامل مع أولياء الأمور الذين يتعمدون تغييب أبنائهم، موضحة أن الطلاب المتفوقين هم من يحرص ذووهم على حضورهم اليومي للمدرسة بدافع المسئولية، بينما يتغيب الطلاب الذين يفتقرون للمتابعة الأسرية الكافية.

واستقبل محمد عبد اللطيف، الأربعاء، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار، صالحة عبد الفضيل، ومدير مدرسة برقطا، نادر علي، وكرّمهما تقديرا لجهودهما في العمل، مؤكدا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة، من خلال هذا التكريم، لا تحتفي اليوم باثنين من القامات المتميزة بين مديري مدارس مصر فحسب، وإنما تكرّم قيمة أصيلة تتمثل في حب الوطن والانتماء إليه، وترجمة هذا الحب إلى عمل وعطاء وتحمل للمسئولية.