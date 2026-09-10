موعد المقابلات الداخلية لشغل وظائف إشرافيّة في 3 مديريات بالأوقاف

أعلنت وزارةُ الأوقاف أسماءَ ومواعيدَ المقابلات الداخلية للمتقدمين لشغل وظائف الإدارة الإشرافيّة بمديريات أوقاف «بور سعيد – السويس – دمياط»، ممن تقدموا عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يومي الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦م، والخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦م.

ودعت الوزارة جميعَ المتقدمين الواردة أسماؤهم إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لكلّ مديرية، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وتقديم الأصل؛ للاطلاع عليه.

للاطلاع على الأسماء يرجى الضغط على الرابط التالي: