 إلغاء حفل مطربة فرنسية في إسطنبول بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إلغاء حفل مطربة فرنسية في إسطنبول بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل

منة عصام
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 1:47 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 1:47 ص

 أعلنت صحف تركية اليوم أن وزارة الثقافة والسياحة التركية ألغت حفل المطربة الفرنسية إيما شابلن، الذي كان مقررا إقامته يوم 29 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح دار أوبرا مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول، بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل.

وذكرت صحيفة يني شفق التركية، في تقرير صحفي لها اليوم، أن المسألة بدأت عندما أعلن موقع بيع التذاكر الرسمي للحفل عن إلغائه ووضع لافتة "ألغي" عليه، وفورا أكدت وزارة الثقافة والسياحة التركية هذا الإلغاء بسبب مواقف المطربة الداعمة لإسرائيل وتصريحاتها في أعقاب حرب غزة.

ويؤكد التقرير الصحفي أن شابلن زارت إسرائيل خلال فترة الحرب، وعبرت عن دعمها لإسرائيل في تصريحات ومواقف علنية، وبررت الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، وقد أثارت هذه المواقف اعتراضات في تركيا، خصوصا في ظل استمرار الحرب في غزة، ولذلك تم إلغاء الحفل بشكل نهائي ومؤكد.


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