ياسر إبراهيم ينضم لقائمة خسائر الأهلي من كبوة المقاولون

تزايدت خسائر الأهلي من مباراته أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل 1-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

أصيب ياسر إبراهيم خلال مواجهة المقاولون، وقال الحسين عموتة المدير الفني للأهلي إن الفريق اضطر لخوض الدقائق الأخيرة بنقص عددي بعد إصابة ياسر إبراهيم وخروجه من الملعب بعد إجراء التبديلات الخمسة.

من جانبه، قال أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، عقب اللقاء إن ياسر إبراهيم أصيب بالتواء في كاحل القدم، مضيفا أن اللاعب سيجري فحوصات طبية جديدة لتحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم.

وبذلك ينضم ياسر إبراهيم لزميله في خط الدفاع، عمرو الجزار، الذي تعرض لالتواء في الركبة اليسرى، ليضطر عموتة لاستبداله في أول خمس دقائق من الشوط الثاني لمباراة المقاولون.

ويترقب عموتة وجهازه المعاون التقارير الطبية بشأن حالة الثنائي، مع تجهيز هادي رياض وياسين مرعي تحسبا للدفع بهما في التشكيل الأساسي خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وبخلاف الإصابات، فقد خسر الأهلي أول نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام الشرقية إنبي وزد وسموحة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط أمامه بيراميدز في الصدارة بـ12 نقطة.