ترامب: بوتين يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس الروسي، فلاديمير ⁠بوتين، وأن الأخير يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل ‌صعوده ⁠طائرة الرئاسة المتجهة إلى دالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري: "إنه يرغب ⁠في التوصل إلى اتفاق، وإذا كان الرئيس ⁠الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يرغب في ⁠ذلك أيضا، فسيكون ذلك رائعا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تأمل في استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ‌بوساطة الولايات المتحدة، في المستقبل القريب.

وجاءت تعليقات بيسكوف ردا على حديث لوزير الخارجية ​الأمريكي، ماركو روبيو، أشار فيه إلى إمكانية وضع خارطة ​طريق لاستئناف المحادثات وبدء العمل نحو التوصل إلى نتيجة يقبلها الطرفان.