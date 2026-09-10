 الأهلي يكشف عن تشخيص إصابة عمرو الجزار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يكشف عن تشخيص إصابة عمرو الجزار

محمود باهي
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 12:20 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 12:20 ص

كشف النادي الأهلي عن تشخيص إصابة عمرو الجزار مدافع الفريق التي تعرض لها خلال التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الجزار تعرض لالتواء في الركبة.

وتعرض الجزار للإصابة في الدقائق الأولى مطلع الشوط الثاني لمواجهة الأهلي أمام المقاولون، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وغادر على أثرها الملعب ليشارك هادي رياض بدلًا منه.

وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية لتحديد مدى قوة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم لعودته مجددا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة.


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