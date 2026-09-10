 طائرة زيلينسكي تنجو من استهداف بمسيرة في طريقها إلى أوسلو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة زيلينسكي تنجو من استهداف بمسيرة في طريقها إلى أوسلو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أوسلو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 11:58 م

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره اليوم الأربعاء إن طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كادت تتعرض لضربة من مسيرة أثناء توجهها إلى أوسلو.

ووقع الحادث -حسب التقرير- عندما سافر زيلينسكي من مولدوفا إلى العاصمة النرويجية مساء الثلاثاء الماضي لحضور جنازة الملك الراحل هارالد الخامس.

وقال ستوره، بحسب هيئة الإذاعة النرويجية (إن أر كيه): "هذا هو الواقع الذي يعيش في".

ولم تعقب السلطات الأوكرانية ولا زيلينسكي نفسه على الحادث حتى الآن، ولم يقدم ستوره مزيدا من التفاصيل، وفقاً للتقارير.

وخلال اجتماع عقد صباح الأربعاء، أبلغ زيلينسكي ستوره أنه لم يحظَ بنوم هادئ طوال الليل، حسبما قال ستوره الذي وصف الوضع بأنه "دراماتيكي".


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