طائرة زيلينسكي تنجو من استهداف بمسيرة في طريقها إلى أوسلو

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قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره اليوم الأربعاء إن طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كادت تتعرض لضربة من مسيرة أثناء توجهها إلى أوسلو.

ووقع الحادث -حسب التقرير- عندما سافر زيلينسكي من مولدوفا إلى العاصمة النرويجية مساء الثلاثاء الماضي لحضور جنازة الملك الراحل هارالد الخامس.

وقال ستوره، بحسب هيئة الإذاعة النرويجية (إن أر كيه): "هذا هو الواقع الذي يعيش في".

ولم تعقب السلطات الأوكرانية ولا زيلينسكي نفسه على الحادث حتى الآن، ولم يقدم ستوره مزيدا من التفاصيل، وفقاً للتقارير.

وخلال اجتماع عقد صباح الأربعاء، أبلغ زيلينسكي ستوره أنه لم يحظَ بنوم هادئ طوال الليل، حسبما قال ستوره الذي وصف الوضع بأنه "دراماتيكي".