التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها على يد شقيقها بطلق ناري عن طريق الخطأ

قررت النيابة العامة بمركز مغاغة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، لقيت مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري في منطقة الرقبة، أطلقه شقيقها عن طريق الخطأ، داخل إحدى قرى مركز مغاغة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، إثر إصابتها بطلق ناري داخل إحدى قرى مركز مغاغة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفلة أصيبت بطلق ناري في منطقة الرقبة، أطلقه شقيقها عن طريق الخطأ؛ ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

وبتوجيهات اللواء مصطفى حسن، مدير المباحث، قامت قوة من مباحث مركز مغاغة، برئاسة الرائد حسام ممدوح، معاون أول مباحث مركز مغاغة، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، فيما تم ضبط شقيق الطفلة المتهم في الواقعة، والتحفظ على السلاح المستخدم؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة وبيان كيفية حدوثها.

وتقرر نقل جثمان الطفلة، إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.