عبرت صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية، عن سعادتها بالتكريم الذي لاقته من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، إنها استقبالها رفقة نادر علي مدير مدرسة برقطا من قِبل وزير التعليم كان رائعًا، وتم الحديث بأريحية في مختلف الامور.



وأضافت أن الوزير يتسم بالتواضع الشديد، واستمع للحديث حول وضع المدرسة وحجم الكثافات بالفصول وتسليم الكتب المدرسية وبعض الأمور الإدارية التي تخص تسيير العمل بالمدرسة.



وفيما يتعلق بالأموال التي أنفقتها نظير بعض الخدمات بالمدرسة، أوضحت صالحة أن هناك طلبًا قُدِّم من قبل للإدارة التلعيمية بشأن هذه التكاليف، موضحة أن جهة الصرف هي الإدارة التعليمية.



ونوهت بأنه يتم تقديم المستندات للإدارة التعليمية وعندما تصل إليها مبالغ مالية يتم إنفاقها وفقًا لبعض الأولويات، معقبة بشأن ما إذا كانت ستسترد أموالها من عدمه: «ربنا يسهل».



ولفتت إلى أن هذا هو النظام السائد في قطاع التعليم، موضحة: «النظام اللي سائد هو إنك تصرف وتشتغل وبعد كده تبقى تاخد الفلوس.. نظام التربية والتعليم كله كده».



وأوضحت أنها لم تشعر بالضيق بسبب الموقف الذي جمعها بمحافظ القليوبية وانتقاده لحالة المدرسة، وقالت إنها تعمل بهذه المدرسة منذ 36 سنة، وتابعت: «أنا باشتغل علشان مدرستي مش علشان تكريم أو شيء.. زيارة المحافظ كانت فجأة وكلامي عن الفلوس برضه كان فجأة».



وأكّدت أنها تواصل التركيز على أداء عملها، وأن كل جهودها ليست من أجل شخص معين لكن من أجل مدرستها، وقالت: «إحنا عملنا واشتغلنا مش بنقول لسه هنشتغل.. وعندنا برنامج علاجي وغيره».



ولفتت إلى بدء إجراءات صيانة في المدرسة، وقالت إن المدرسة كانت قد أجرت بالفعل أعمال الصيانة المدرسية، في حين تم حل «أزمة المجاري» التي كانت بجوار المدرسة.



وتعود خلفية الواقعة إلى جولة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح داخل عدد من المدارس؛ رصد خلالها أوجه قصور في مدرسة برقطا الإعدادية وقرر استبعاد مديرها، بينما أعلنت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير تحملها من حسابها الشخصي تكاليف توصيل عدد من المرافق، ما أثار تفاعلًا واسعًا انتهى بتكريم الوزير للمديرين.