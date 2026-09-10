قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لديهم دور كبير في توعية المواطنين بإنجازات الحكومة داخل دوائرهم، مؤكدًا أن هذا الدور قائم بالفعل، وأن جميع النواب حتى المعارضين، ينزلون إلى دوائرهم ويتحدثون مع المواطنين عن الإيجابيات والسلبيات، لأن الأمر يتعلق ببلدهم.

وأضاف "الخولي" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن "السوشيال ميديا" أصبحت سلاحًا خطيرًا لا يقتصر تأثيره على الحكومة، وإنما امتد إلى هدم الروح المعنوية في مختلف القطاعات، من خلال انتشار الشائعات، قائلاً: "أي شخص ينجح في أمر ما يمكن أن يتعرض للانتقاد والهجوم، فما بالك بالحكومة بقى أسهل شيء في التخبيط".

وأشار إلى أن المواطن العادي أصبح يتعرض لكم هائل من الأخبار المتداولة كل دقيقة، في الوقت الذي لا يمتلك فيه جزء كبير من المواطنين رفاهية البحث وراء كل معلومة والتأكد من صحتها، ويتحول الأمر سريعًا إلى رأي عام، وأي محاولة للدفاع قد تُفسر بأن وراءها مصلحة.

وأعرب عن سعادته بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة إعداد تقرير شامل عن إنجازاتها وعرضه على المواطنين في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر مطلوب في الوقت الحالي، خاصة أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت.

وتابع أن المواطن، مثل غيره في العالم، قد ينشغل بظروفه الاقتصادية وحياته اليومية، ما يجعله ينسى أو لا يتابع حجم ما يتم إنجازه، مشددًا على أن المطلوب هو تقديم هذه الإنجازات بصورة بسيطة ومفهومة.

وأكد أن الحكومة تقدم أرقامًا وبيانات دقيقة، لكن المشكلة أن فهمها ك يقتصر على المتخصصين، بينما يحتاج المواطن العادي، حتى من أصحاب الثقافة المتوسطة وفوق المتوسطة، إلى شرح أكثر بساطة ووضوحًا.

وشدد على أهمية أن تتضمن المؤتمرات الحكومية تقديم أمثلة واضحة في المحافظات، حتى يستطيع المواطن فهم تأثير المشروعات والخدمات التي تنفذها الدولة على حياته اليومية بصورة مباشرة.