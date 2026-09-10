تكريم نادين لبكي بجائزة الريادة في مهرجان فينيسيا السينمائي

أهدت مؤسسة ليبراتوم الدولية في مجال الثقافة الدبلوماسية، جائزة الريادة ضمن برنامجها Liberatum Art and Cinema للمخرجة والفنانة اللبنانية نادين لبكي، في احتفالية أقيمت على هامش الدورة الراهنة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقد أهدت المؤسسة هذا التكريم احتفالاً بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها، ويتم منح جائزة الريادة لشخصيات أسهمت في توسيع لغة مجالها الفني، وتحدي القواعد السائدة، وكسر الحواجز، وإعادة تعريف إمكانات الفن والثقافة، مع إحداث تأثير في قضايا التغيير الاجتماعي وكرامة الإنسان.

وتم اختيار نادين لبكي تحديدا تقديرا لمسيرتها السينمائية التي تناولت موضوعات مثل: النزوح والهجرة، والفقر والتهميش، والصراعات في الشرق الأوسط، وقضايا الأطفال والنساء والفئات المهمشة، والبعد الإنساني في المجتمعات التي تعاني من الأزمات، وهو ما يتقاطع بشكل واضح مع أفلامها، خصوصاً "كفرناحوم" و"وهلأ لوين؟".

ولم تكن لبكي المكرمة الوحيدة، ولكن تم أيضاً تكريم كل من مارينا أبراموفيتش الفنانة الصربية الرائدة في مجال الـPerformance Art، ولي دانيالز، المخرج والمنتج الأمريكي، صاحب أعمال تناولت قصصاً وشخصيات من الفئات المهمشة.