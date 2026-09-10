كشف أحمد فتوح الظهير الأيسر بالزمالك عن تعرضه للخداع – على حد تعبيره – من جانب أحد الإعلاميين، الذي تواصل معه، بشكل أخوي للاطمئنان عليه، وفوجئ اللاعب بعد ذلك بنشر تفاصيل المحادثة الودية بينهما.

وقال فتوح عبر "أنستجرام": للأسف الشديد تواصل معي أحد الإعلاميين، واضطريت للرد، لأنه كان يتعامل معي كأخ يطمئن على ابتعادي عن الملعب، خلال الفترة الماضية، وكان يسألني عن إصابتي، وهل سأجدد مع النادي أم لا".

وأضاف فتوح: "فوجئت بأنه قد نشر كل ما ذكرته له، والمكالمة لم تكن مداخلة علي الهواء، أو لقاء مباشر، بل اتصال تليفوني، أخوي لمجرد الاطمئنان، على إصابتي ليس إلا".

وأضاف: "لم أكن أتوقع أبدا من هذا الشخص أن يقوم بنشر كل ما ذكرته حيث أنه كان يحدثني كأخ لي ليس إلا وكنت أسرد له بكل ود، وخاصة أنني من كباتن الفريق، وأعلم اللوائح جيدا، ويشهد جميع زملائي بالملعب بمدى التزامي في الملعب، وبالفعل ساـخذ إجراء رسمي ضده".