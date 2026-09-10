مديرة مدرسة القليوبية صالحة أبو الفضل: لم أتوقع التكريم من وزير التعليم وتحدثنا دون أي قيود

قالت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها، صالحة أبو الفضل، إنها لم تكن تتوقع إقدام وزير التربية والتعليم على استدعائها وتكريمها، مشيرة إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف استقبلها وجلس معها لمناقشة وضع المدرسة والمناهج دون أي قيود.

وأشادت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار" باستقبالها في وزارة التربية والتعليم، قائلة "الاستقبال كان أفخم حاجة، وتحدثنا في كل شيء بدون أي قيود، والأشياء التي تنقصنا".

وأضافت أن المدرسة أنجزت أعمال الصيانة ولم تطلب إمكانيات من أي جهة، مؤكدة: "لا أنا ما طلبتش إمكانيات، في حاجات إحنا عملناها، لكن أنا ما طلبتش من حد إمكانيات ولا طلبت من حد حاجة أصلا".

ونوهت أن وزير التعليم وعد بإرسال لجنة من الوزارة لمعاينة النواقص ومساعدة المدرسة لحين الانتهاء من تشييد المبنى الجديد، لافتة إلى أن مبنى المدرسة الكبير تم هدمه بغرض التوسعة وتسبب في ضغط داخل المبنى الصغير المتبقي.

وأوضحت أن المدرسة تضطر لنقل جزء من الطلاب إلى مدرسة أخرى، مطالبة بألا تطول فترة أعمال البناء لتسهيل عودة الطلاب في أسرع وقت.

ولفتت إلى أنها تشغل منصب مديرة المدرسة منذ 36 عاما في هذه المدرسة، فضلا عن عامين سابقين في بلدة مجاورة.

وأشارت إلى أن الطلاب الذين درست لهم في الماضي أصبحوا زملاء لها كمعلمين داخل نفس المدرسة، مؤكدة أن المحافظ لم يتواصل معها أو مع الأستاذ نادر مدير المدرسة الأخرى بعد تلك الزيارة.

واستقبل محمد عبد اللطيف، الأربعاء، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار، صالحة عبد الفضيل، ومدير مدرسة برقطا، نادر علي، وكرّمهما تقديرا لجهودهما في العمل، مؤكدا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة، من خلال هذا التكريم، لا تحتفي اليوم باثنين من القامات المتميزة بين مديري مدارس مصر فحسب، وإنما تكرّم قيمة أصيلة تتمثل في حب الوطن والانتماء إليه، وترجمة هذا الحب إلى عمل وعطاء وتحمل للمسئولية.