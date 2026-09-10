ماذا قال وليد آل إبراهيم عن علي جابر بعد رحيله عن الإدارة التنفيذية في MBC؟

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، إن الإعلامي علي جابر له مساهمات وعطاءات خلال الفترة التي تولى فيها منصب الرئيس التنفيذي للمحتوى ومدير عام القنوات في مجموعة MBC، وذلك قبل انتقاله، بدءا من اليوم، إلى دور استشاري في المجموعة، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على قدراته في اكتشاف المواهب ورعايتها وصقلها، بدءا من دوره كعضو رئيسي في لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent"، وصولا إلى مؤهلاته الأكاديمية، فضلا عن خبراته المهنية الراسخة في القطاع، واعتماده الملكية الفكرية العالمية، ومساهماته في إنتاج أعمال أصلية ذات صلات وثيقة بالثقافة المحلية، إضافة إلى خدمته المتفانية ودوره الريادي على مدى السنوات الماضية.

بدوره، أعرب علي جابر عن امتنانه لرئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وليد آل إبراهيم، على الدعم الثابت، كما توجه بالشكر إلى كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، والإدارة العليا، والزميلات والزملاء كافة، وشركاء الأعمال، على ثقتهم وتعاونهم ودعمهم المتواصل.

وقال علي جابر: "ساهمنا معا في صياغة علامات فارقة من الزمن الجميل في قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط. وأنا فخور بما حققناه، وبالأشخاص الذين عملنا معهم، وبالعديد من المواهب المتميزة التي تشرفنا بأن نكون جزءا من رحلاتها المهنية".

وفي معرض تطلعه إلى المرحلة المقبلة، قال جابر إن الوقت حان لتطوير دوره: "حان الوقت بالنسبة لي للانتقال من دور تنفيذي إلى دور استشاري، بما يتيح لي التركيز بصورة أكبر على قدراتي الشخصية، وأهدافي المعنوية، مع الاستمرار في دعم المجموعة في أولوياتها الاستراتيجية، والحرص على ضمان استمرارية الأعمال".

واختتم جابر قائلا: "أسعى جاهدا اليوم إلى توسيع نطاق مساهماتي في المجتمع، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز أطر الخير العام، مع مواصلة العمل الحثيث على تطوير قطاع الإعلام والترفيه. وبعد سنوات طويلة أمضيتها في هذا القطاع الحيوي المتطور، أعتقد جازما بأن هناك فرصة لتوظيف هذه الرؤية والخبرة وشبكة العلاقات بطرق متعددة".