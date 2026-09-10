أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع حادث تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك في تمام الساعة 12 صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة سائق قطار ومساعده، وسقوط جرار وعربتين من أحد القطارين عن السكة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك باقي العربات، والدفع بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثار الواقعة، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط "القاهرة/ السد العالي" والعكس.

وقدمت هيئة السكك الحديدية اعتذارها للركاب عن التأخيرات التي تطرأ على حركة بعض القطارات نتيجة انشغال الخطين، مؤكدة بذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل وفقا لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.