شيري عادل تتعرض لحادث سير أثناء توجهها إلى مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تعرضت الفنانة شيري عادل لحادث سير قوي في منطقة رأس غارب، أثناء توجهها إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث كان من المقرر تكريمها خلال فعاليات المهرجان.

ووصلت دورية من الشرطة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاطمئنان على سلامتها.

ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية خلال الساعات المقبلة، وما إذا كانت ستتمكن من استكمال حضور فعاليات المهرجان والتكريم المقرر لها.

وكان آخر أعمال الفنانة شيري عادل مسلسل «فن الحرب»، الذي عرض خلال موسم رمضان 2026، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان يوسف الشريف، وحققت من خلاله حضورا لافتا ضمن أحداث العمل.