عطل فني بأنظمة المراقبة الجوية ببريطانيا يؤثر على بعض الرحلات بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت الشركة المصرية للمطارات تأثر عدد من الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، نتيجة التداعيات التشغيلية الناجمة عن عطل فني طرأ على أنظمة معالجة بيانات الرحلات التابعة لخدمات الملاحة الجوية بالمملكة المتحدة، والذي أسفر عن إلغاء وتأخير عدد من الرحلات في المطارات البريطانية.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات أنها تتابع تداعيات العطل بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية، للوقوف على مستجدات حركة التشغيل والتعامل مع أي تأثيرات قد تطرأ على جداول الرحلات.

وأوضحت أن تداعيات العطل قد تتسبب في بعض التكدسات المؤقتة للركاب داخل مطاري الغردقة وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن فرق العمل بالمطارين تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الموقف، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب.

كما تتيح المطارات المعلومات والتحديثات المتعلقة بمواعيد الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران المعنية، لضمان اطلاع الركاب على آخر المستجدات الخاصة برحلاتهم.

وفي السياق ذاته، يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الركاب المتأثرين بالرحلات الملغاة، بالتنسيق مع شركات الطيران، بما في ذلك سرعة توفير أماكن إقامة بالفنادق للركاب، لحين عودة وانتظام جداول التشغيل.

وشددت الشركة المصرية للمطارات على استمرار المتابعة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للركاب والحفاظ على انسيابية الحركة داخل مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين.