شيري عادل تطمئن جمهورها بعد حادث سير في رأس غارب: الحمد لله أنا بخير

طمأنت الفنانة شيري عادل جمهورها على حالتها الصحية، عقب تعرضها لحادث سير في منطقة رأس غارب، أثناء توجهها إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث كان من المقرر تكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

وتعرضت شيري عادل للحادث إثر انفجار إطار السيارة التي كانت تستقلها، قبل وصول دورية من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين المكان والاطمئنان على سلامتها، إلى جانب توفير الحماية والتأمين لها حتى وصولها إلى المهرجان.

وحرصت شيري عادل على طمأنة جمهورها بنفسها، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بخير"، موجهة الشكر إلى كل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها.

كما تقدمت الفنانة بخالص الشكر والتقدير إلى مديرية أمن البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر وجميع رجال الشرطة والقائمين على تأمين الطريق، لما قدموه لها من سرعة استجابة واهتمام ودعم عقب الحادث.

وأوضحت شيري عادل أن جهود الأجهزة الأمنية بدأت بتأمين مكان الحادث والاطمئنان على سلامتها، وصولا إلى توفير الحماية والتأمين لها حتى وصولها إلى المهرجان، معربة عن تقديرها لكل من ساهم في دعمها ومساعدتها خلال هذا الموقف.

واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر إلى رجال الشرطة، قائلة: "جزيل الشكر لرجال الشرطة البواسل، ودائما مصر بخير وأمان بفضل جهودكم".

وكان آخر أعمال شيري عادل مسلسل "فن الحرب"، الذي عرض خلال موسم رمضان 2026، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان يوسف الشريف.