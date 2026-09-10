مديرة مدرسة القليوبية صالحة أبو الفضل: المقاول لم يمول إصلاح المدرسة ودفعنا 5500 جنيه لإصلاح خط الصرف

قالت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها، صالحة أبو الفضل، إن عمل المدرسة مرتبط بالإدارة التعليمية، مؤكدة أن أوراق وفواتير الصرف تٌقدم للجهة المختصة المعنية بمتابعة العمل وليس لديوان المحافظة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار" أن الأوراق قُدمت إلى الجهة المختصة.

وأكدت نفيها لما قيل حول قيام مقاول بهدم مبنى المدرسة القدم الآيل للسقوط ومنحها أموالا لإصلاح بقية المدرسة، قائلة: "لا طبعا.. اللي المقاول دفعه 2000 جنيه، وأنا اتكلمت فيهم أمام المهندس المسئول نفسه مش المقاول".

ولفتت إلى أن المهندس قدم مبلغ 2000 جنيه عند البدء في توصيل مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أن هذا المبلغ خُصصه المهندس لجلب "لودر" لتسوية أرضية حوش المدرسة وإصلاح خط الصرف الممتد من البوابة للمبنى الداخلي بعدما دهس اللودر الماسورة وتسبب في كسرها.

وأوضحت أن تكلفة استئجار اللودر بلغت 1250 جنيها من إجمالي المبلغ، ليتبقى 750 جنيها، مضيفة: "دفعنا عليهم كمان 5500 عشان نعمل خط الصرف الصحي اللي هو متصور أصلا وأنا شاورت للمحافظ عليه".

وأكدت عدم تقاضيها أي أموال أخرى خلاف ذلك، مشيرة إلى شهادة المهندس المسئولل في حقها أمام الجميع وتأكيده أنها بذلت جهدا كبيرًا وظلت متواجدة لمتابعة العمل في المدرسة حتى فترات الليل.

واستقبل محمد عبد اللطيف، الأربعاء، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار، صالحة عبد الفضيل، ومدير مدرسة برقطا، نادر علي، وكرّمهما تقديرا لجهودهما في العمل، مؤكدا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة، من خلال هذا التكريم، لا تحتفي اليوم باثنين من القامات المتميزة بين مديري مدارس مصر فحسب، وإنما تكرّم قيمة أصيلة تتمثل في حب الوطن والانتماء إليه، وترجمة هذا الحب إلى عمل وعطاء وتحمل للمسئولية.