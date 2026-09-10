قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن الأدب الشعبي والتراث المصري يتمتعان بالعديد من العناصر الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها في الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن التعامل مع الفن باعتباره وسيلة لتحقيق المكاسب المادية فقط قد يدفع البعض إلى تقديم ما يحقق الإيرادات، بدلًا من الاهتمام بالقيمة التاريخية والاجتماعية للعمل.

وأضاف "سليم" عبر برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، أن الفن لا يقوم على الافتعال، مؤكدًا أن له تأثيرًا كبيرًا على الجمهور، وأنه يمثل نوعًا من الطاقة التي يمكن أن تصل إلى أبعد مدى، قائلًا: "الفن كله طاقة"، موضحًا أن لكل شكل فني تأثيرًا مختلفًا.

وأكد أن أي فراغ لا بد أن يمتلئ، موضحًا أن الفراغ الموجود لدى الجمهور يمكن أن تملأه وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دور الفن يجب أن يبدأ من التوعية والتأثير الإيجابي، حتى لا تُترك المساحة بالكامل لمحتوى آخر.

وأشار إلى أن مصر دولة بناء، وهو ما يستوجب أن يتجه الفن إلى دعم التنمية، مع ضرورة كشف السلبيات التي تظهر خلال هذه المرحلة والعمل على إصلاحها.

وتابع أن مشروعات التنمية وما تشهده الدولة من تطوير في الشوارع وفرص العمل والكباري وغيرها لا يعني غياب السلبيات، مؤكدًا أن المشكلات لن تنتهي بالكامل، ولذلك يجب أن يكون لدى الإنسان طموح وهواية تساعده على استثمار وقته وتطوير ذاته.