قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن الفن الأمريكي لعب دورًا أساسيًا في تشكيل المجتمع الأمريكي، والسينما والفن هناك أسهما في صناعة تاريخ المجتمع من خلال الأعمال الفنية.

وأضاف "سليم" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، أمس الأربعاء، أن المجتمعات ذات التاريخ، ومنها المجتمع المصري، يفترض أن يكون الفن فيها رد فعل على الواقع، أو أن يسهم في بناء هذا الواقع، مشيرًا إلى أن مصر تعيش حاليًا زمن البنائين ومرحلة تنمية، وهو ما يستوجب أن يواكب الفن هذا المشروع.

وانتقد ما وصفه بالفوضى التي تظهر في بعض الأعمال الفنية، إلى جانب استخدام الألفاظ البذيئة، مؤكدًا أن الفنان يتحمل مسئولية ما يقدمه للجمهور.

وتابع أن العمل الفني في الماضي كان يمر بمراحل أكثر تنظيمًا، قائلًا إنهم كانوا يقرأون النص كاملًا قبل التصوير، إلى جانب إجراء البروفات والتدريب، ومشاركة المخرج والمؤلف برؤيتهما في العمل.

وحذر من خطورة ورش الكتابة التي يكتب فيها كذا فرد للعمل الفني دون قائد أساسي له، معتبرًا أنها من أخطر الممارسات الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن مسلسلًا شارك فيه مؤخرًا حمل اسم «قانون الفرنساوي" تولى مؤلف حلقاته العشر إخراج العمل أيضًا، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على المسلسل، مؤكدًا أن نجاح أي عمل فني يرتبط بوجود فكرة تحمل نية جيدة تجاه الواقع والحياة.