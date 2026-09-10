الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة.

وصرح المتحدث لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية بأنه: "على الرغم من ممارسات إيران العدوانية، نجح الجيش الأمريكي في مساعدة أكثر من 1600 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، كما سهّل نقل ما يزيد على 800 مليون برميل من النفط الخام".

وتابع المتحدث: "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة".

واضاف: "سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لمحاولات إيران ابتزاز الاقتصاد العالمي من خلال عرقلة حركة المرور في المضيق".

كما أكد مواصلة "التنسيق الوثيق مع شركائنا في المنطقة وحول العالم لضمان عدم تحول ممارسات إيران غير القانونية -المتمثلة في عرقلة حركة الشحن الدولي- إلى أمرٍ معتاد أو مقبول".