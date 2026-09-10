شرطة لندن: اعتقال رجل وامرأة للاشتباه بمساعدتهما الاستخبارات الإيرانية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، اعتقال شخصين بموجب قانون الأمن القومي، للاشتباه في ارتكابهما جرائم مرتبطة بالنظام الإيراني.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، ذكرت الشرطة البريطانية أن امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا ورجلاً يبلغ من العمر 60 عامًا اعتُقلا، أمس في لندن، بتهمة مساعدة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وقالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناجان، إن السلطات لا تعتقد بوجود تهديد وشيك على عامة الجمهور على خلفية القضية، لكنها أشارت إلى ارتفاع وتيرة التحقيقات المرتبطة بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه المملكة المتحدة خلال العام الماضي.

وأكدت فلاناجان، أن «الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه في وجود أنشطة قد تهدد أمن المملكة المتحدة أو سلامة الجمهور».

ودعت المواطنين إلى مواصلة اليقظة والإبلاغ عن أي نشاط يثير الشبهات، مشيرة إلى أن مستوى التهديد الإرهابي العام في البلاد لا يزال «شديدًا».